Notizie Milan – Napoli in prima fila per Kessié

MILANO – Cambiano gli allenatori, ma Franck Kessié rimane sempre un titolare inamovibile del centrocampo rossonero. Tuttavia, paradossalmente, l’ivoriano è anche uno dei candidati alla cessione: un giocatore con cui il Milan potrebbe fare cassa, ottenendo un bel gruzzoletto per il bilancio e per il mercato in entrata. Stando a quanto riferito da Enrico Fedele, dirigente sportivo intervenuto a TMW Radio, Kessié avrebbe come principale estimatore il Napoli.

LE SUE PAROLE – “Se parte Allan, e secondo me ci sono pochi dubbi sulla sua partenza, il Napoli ha bisogno di un mediano. I giocatori appetibili potrebbero essere Nandez del Cagliari, magari compensando col riscatto di Rog, oppure un giocatore molto caro a Gattuso: Franck Kessié”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live