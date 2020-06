Notizie Milan – Musacchio, piove sul bagnato: nuovo infortunio

MILANO – I problemi fisici continuano a tormentare Mateo Musacchio. Dopo un lungo infortunio, il difensore argentino era pronto per tornare a disposizione di mister Pioli, ma ha accusato un’infiammazione ad una caviglia, che non gli ha permesso neppure di essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di domani all’Allianz Stadium, contro la Juventus. Un’assenza che si aggiunge a quelle per squalifica di Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic e Samuel Castillejo. In difesa, con ogni probabilità, capitan Romagnoli sarà affiancato da Kjaer.

