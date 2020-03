Notizie Milan – Moncada suggerì l’acquisto di Theo Hernandez a Maldini

MILANO – Theo Hernandez è stato uno dei migliori, se non il migliore, acquisto del Milan nella sessione estiva di mercato. Il calciatore, all’epoca al Real Madrid, sarebbe stato proposto a Boban e Maldini da Moncada, l’attuale capo scout del club meneghino. La firma del terzino arrivò poi in seguito ad un lungo corteggiamento del direttore tecnico dei rossoneri. L’operazione quindi partì da quello che probabilmente sarà il braccio destro di Ralf Rangnick, prossima guida tecnica del Milan a meno di clamorose rotture. La speranza dei tifosi del diavolo è quella di veder replicare altri acquisti, come quello di Theo Hernandez, con la stessa resa del franco-spagnolo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live