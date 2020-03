Notizie Milan – Moncada sarà il braccio destro di Rangnick

MILANO – Con il possibile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan si susseguono anche le indiscrezioni sul nuovo staff tecnico dei rossoneri. A fianco dell’allenatore infatti dovrebbe avere sempre più poteri l’attuale capo scout del Diavolo: Geoffrey Moncada. Sarà lui infatti a sottoporre i profili dei possibili nuovi arrivi estivi al quasi ex Lipsia. L’ultima parola sull’acquisto di un calciatore comunque spetterà alla nuova guida tecnica, che valuterà i suggerimenti approvandoli o bocciandoli. Queste voci non sono una novità, dato che negli ultimi giorni si sono susseguite, ma tutte spingono verso la stessa direzione: Geoffrey Moncada avrà sempre più potere all’interno del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live