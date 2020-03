Notizie Milan – Moncada e Almstadt più poteri, anche senza Rangnick

ULTIME NOTIIE MILAN

MILANO – Nella giornata si sono diffuse voci contrastanti sul futuro di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan. In un primo momento le indiscrezioni di mercato parlavano un accordo trovato tra l’allenatore teutonico e i rossoneri, poi Sky Sport Germania ha invece diffuso la notizia di un possibile rifiuto alla corte del Diavolo, da parte del Deus Ex Machina dell’universo calcistico della Red Bull. Quel che sembra certo in questo momento però è che, con o senza Rangnick al loro fianco, Moncada e Almstadt avranno più potere decisionale all ‘interno di Casa Milan e sulle decisioni sportive, soprattutto quelle relative al mercato. Il futuro della squadra rossonera sembra sempre più incerto con il passare dei giorni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live