Notizie Milan – Mirabelli: “Noi sfiorammo la Champions League”

MILANO – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex dirigente ha parlato dell’attuale stagione del Milan, facendo un confronto con la sua gestione. Ecco le sue parole.

: «E’ ovvio che ogni dirigente cerca di portare qualcosa di suo e del nostro lavoro, in questo Milan, qualcosa è rimasto. I rossoneri, sotto la nostra gestione, hanno sfiorato la Champions League e si sono qualificati per due volte in Europa League. Però nel calcio serve tempo, soprattutto quando si ha voglia di aprire un nuovo ciclo, guardate gli inizi di Juventus e Liverpool».