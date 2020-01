Notizie Milan – Mirabelli: “Ibra è stato un bel ritorno per i tifosi”

MILANO – Massimiliano Mirabelli è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex direttore sportivo del Milan ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, durante questa sessione di mercato. Ecco le sue parole.

: «E’ stato un bel ritorno per i tifosi del Milan. Ibra non è più quello di una volta, ma ai tifosi ha fatto piacere perchè ha scritto pagine di storia importanti sia in Rossonero, che più in generale in Italia. Nel mercato di gennaio bisogna saper accontentarsi, come invece non bisogna farlo per riuscire a competere con squadre spagnole, inglesi e tedesche. Io però, personalmente sono contrario all’arrivo di giocatori di 38 o 39 anni».