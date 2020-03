Notizie Milan – Mino Raiola non le manda a dire alla FIFA

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – E’ guerra aperta tra Mino Raiola e la Fifa. L’agente sportivo, che cura gli interessi anche di Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli, attraverso un’intervista rilasciata a Marca non si è nascosto, prendendo una posizione netta. Ecco le sue parole.

: «La FIFA è come i dittatori comunisti che dicevo al popolo cosa fare, in ogni momento. Noi stiamo lavorando per un mondo del lavoro più trasparente, se iniziassero a dichiarare i diritti degli agenti sportivi allora inizieremo a parlare. Loro si limitano a dirci quali sono le loro decisioni, è ridicolo. Noi agenti sosteniamo che sia venuto il momento di un cambiamento, con nuove direttive da seguire. La FIFA oggi vuole essere tutto, ma il calcio ha bisogno di un secondo sistema. Vogliono avere il controllo totale del Mondiale per Club, il calendario, gli agenti. Tutto questo è impossibile».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live