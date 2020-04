Notizie Milan – Milik vuole raggiungere Sarri a Torino

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni clamorose sul futuro di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il polacco e il suo entourage avrebbero trovato un accordo di massima con la Juventus. L’attaccante ha finora rifiutato ogni offerte di rinnovo proposta dal Napoli e la società partenopea rischia di perdere il giocatore a parametro zero. Una prospettiva che ovviamente non soddisfa De Laurentiis. Sulla punta c’è anche l’interesse del Milan, ma i rossoneri non sono l’unica squadra sulle sue tracce. Anche i bianconeri avrebbero messo nel mirino Milik, la Vecchia Signora nella prossima stagione dovrà cercare il sostituto di Higuain, destinato a partire, e il polacco sembra essere il preferito di Sarri e Paratici, in questo senso. La prospettiva di tornare a lavorare con il suo ex allenatore sembra aver fatto “saltare il banco” e il Milan rischia di essere beffato.

