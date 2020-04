Notizie Milan – Milik si sarebbe confidato con gli amici

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La telenovela legata alla possibile partenza di Milik, dal Napoli, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il calciatore avrebbe confidato, agli amici, la sua intenzione di voler cambiare aria. Nulla di strano, viste le ultime indiscrezioni sul suo futuro, se non che tutto questo sia accaduto lo scorso febbraio. Periodo in cui non circolavano voci circa una sua cessione. Attualmente tra l’entourage del polacco e la società partenopea sembra si sia arrivati al muro contro muro. Lo stesso giocare avrebbe intenzione di raggiungere Sarri alla Juventus. Destinazione non gradita al Napoli, soprattutto per il modus operandi dei bianconeri, che avrebbero trovato un’intesa con Milik e il suo agente, ma la trattativa con De Laurentiis deve essere ancora messa in piedi. Il Milan per il momento resa sullo sfondo, il suo possibile arrivo è legato alla partenza di Ibrahimovic e in questo momento il futuro dello svedese resta un’enigma.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live