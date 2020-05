Notizie Milan – Milik sembra destinato a finire sul mercato

MILANO – Massimo Ugolini, giornalista sportivo molto vicino all’ambiente Napoli, sulle frequenze di Radio KissKiss ha parlato del futuro di Milik. L’attaccante polacco è stato accostato anche al Milan, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic dovesse salutare la compagine rossonera.

: «Il Napoli dovrà prendere presto una decisione su Milik. Senza il rinnovo l’attaccante polacco finirà sul mercato, questo lo so per certo. Personalmente, sono sempre più pessimista. Ormai è molto tempo che si parla di questa cosa, senza riuscire ad arrivare ad una conclusione che accontenti il club e il giocatore. Non so quanto si possa parlare di una sua permanenza nel club Azzurro.»

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live