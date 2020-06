Notizie Milan – Milik resta un obiettivo, ma la valutazione del Napoli…

MILANO – Milik resta nei pensieri del Milan. L’attaccante polacco è uno dei nomi individuati dalla dirigenza rossonera, in vista della prossima sessione di mercato. Il diavolo vuole prendere un nuovo attaccante con cui rinforzare il suo reparto avanzato, ma la valutazione che fa il Napoli per il suo giocatore potrebbe far desistere il club meneghino. Secondo quanto riposta Tuttospost, infatti, i partenopei per il proprio giocatore chiederebbero 50 milioni di euro, nonostante il contratto vicino alla scadenza. Il quotidiano aggiunge che oltre al Milan ci sono anche Juventus, Everton e Arsenal su Milik. L’ex Ajax ha molti estimatori e se la situazione con il Napoli non sarà risolta allora in estate saluterà gli azzurri.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live