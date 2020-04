Notizie Milan – Milik-Juve: Il Napoli potrebbe mettersi di traverso

MILANO – Arek Milik sembra destinato a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Almeno secondo le indiscrezioni di mercato che circolavano nei giorni scorsi. Oggi però arrivano nuove voci sul futuro del polacco, che resta nel mirino anche del Milan, ma in questo momento i bianconero sembrano comunque in vantaggio. Se non fosse per il Napoli, che non apprezza i modi di intavolare le trattative da parte della Vecchia Signora. De Laurentiis preferirebbe che prima si trovasse un accordo con la società e poi, di conseguenza, con il giocatore. Questa tesi viene rinforzata anche dalle parole di Carlo Alvino, giornalista napoletano, che ha parlato del futuro di Milik sulle frequenza di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole.

: «Milik e la Juventus hanno già un accordo da qualche tempo. Però chi conosce la realtà Napoli sa perfettamente quale sia la linea del club, prima si trova l’accordo con la società e dopo con i giocatori. Per come stanno le cosa ora, si rischia un muro contro muro. De Laurentiis non vuole contropartite tecniche per il polacco, ma solo soldi e si farà valere in sede di trattativa».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live