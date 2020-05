Notizie Milan – Milik: i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Kessie

MILANO – Il Milan continua a cercare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, Milik sembra essere tra i preferiti della dirigenza. L’attaccante polacco è in rotta con il Napoli a causa della grana legata al suo rinnovo contrattuale e in estate dovrebbe salutare gli azzurri.

Riuscire a mettere le mani sul calciatore però non sarà un’impresa semplice, dato che la Juventus sembra essere in vantaggio. secondo quanto riporta Sportmediaset, però, l diavolo potrebbe avere un asso nella manica: Franck Kessie. L’ivoriano è stato indicato dal tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, per rinforzare il suo centrocampo e il suo cartellino potrebbe finire nella trattativa per portare Milik a Milanello.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live