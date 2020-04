Notizie Milan – Milik ha preso una decisione sul suo futuro

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sembra che Arkadiusz Milik abbia preso una decisione sul suo futuro. L’attaccante è ancora alle prese con il rinnovo contrattuale, ma la situazione tra lui e la società partenopea potrebbe essere giunta a un punto morto. Il suo entourage, e il calciatore stesso, non sembrano convinti dell’offerta messa sul tavolo da De Laurentiis, soprattutto per quanto concerne la clausola da cento milioni di euro. In ogni caso il club azzurro ha ancora intenzione di puntare sull’ex Ajax, ma lo stallo della trattativa ha portato Milik alla decisione di voler cambiare aria, durante la prossima sessione di mercato. Un notizia che farà felice il Milan. Il club rossonero segue il giocatore e vorrebbe portarlo a Milanello, soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di non rinnovare con il Diavolo.

