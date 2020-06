Notizie Milan – Milenkovic, la Fiorentina prova a fare muro

MILANO – Nikola Milenkovic è il grande obiettivo del Milan, per la difesa del prossimo anno. Il calciatore è stato indicato, alla dirigenza rossonera, direttamente da Ralf Rangnick. Secondo quanto riporta Tuttosport però, la Fiorentina, squadra che detiene il cartellino del difensore, proverà a fare muro. I viola non vogliono perdere il calciatore, ma nonostante questo il diavolo farà un tentativo per il serbo, dato che il probabile nuovo allenatore del Milan ha fatto espressamente il suo nome. Servirà un’offerta importante ai rossoneri per convincere la società gigliata. Il difensore ventiduenne, infatti, è una delle colonne portanti della squadra di Iachini.

