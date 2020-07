Notizie Milan – Milanello: subito al lavoro per l’Atalanta

MILANO – Il prossimo impegno di campionato per il Milan è l’Atalanta di Gasperini. I rossoneri, dopo la vittoria contro il Sassuolo, sono tornati subito a lavorare a Milanello, proprio per preparare la gara con i bergamaschi.

Ecco il report, tratto da acmilan.com:

“Squadra al lavoro anche questa mattina dopo la vittoria ottenuta ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Presenti a Milanello anche Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Allenamento defaticante in palestra per i titolari di ieri sera, in campo il resto della rosa. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo ha iniziato con l’attivazione muscolare e una serie di torelli a tema prima di lavorare sul possesso palla. Cross e tiri in porta per proseguire l’allenamento terminato con la consueta partitella su campo ridotto.

Per domani, giovedì 23 luglio, il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 14.00 mentre la rifinitura è prevista nel pomeriggio alle ore 18.00”.

