Notizie Milan – Milanello: si torna al lavoro, in vista della trasferta di Napoli

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi in vista della prossima partita che attende in campionato i rossoneri. La trasferta è alle porte, domani sera il diavolo affronterà gli uomini dell’ex Gattuso, al San Paolo. La seduta pomeridiana ha preso il via nel tardo pomeriggio, alle 18:00.

A Milanello mister Pioli dovrà decidere chi far scendere in campo dal primo minuto, anche se per ora non sembrano esserci dubbi. I rossoneri che sono scesi in campo con la Juventus, dal primo minuto, dovrebbero essere confermati, ad esclusione di Paquetà. Al posto del brasiliano Calhanoglu, il turco potrebbe trovare un nuova maglia da titolare.

Sicuro assente Castillejo, lo spagnolo continua a lavorare per esserci almeno per ultime gare di campionato. Oltre all’esterno, non ci sarà nemmeno Musacchio. Per l’argentino, invece, la stagione è finita.

