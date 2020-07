Notizie Milan – Milanello: ripresa dei lavori, con il Bologna nel mirino

MILANO – Dopo il Parma, il Bologna. Il Milan è tornato ad allenarsi, a Milanello, agli ordini di mister Stefano Pioli, per preparare il prossimo impegno di campionato. Ecco il report, dal centro sportivo rossonero, tratto dal sito ufficiale del Milan.

IL REPORT

Squadra pronta alle 10.30, con gli undici titolari di San Siro in palestra per il consueto lavoro defaticante e gli altri componenti della rosa sul campo rialzato, alle spalle degli spogliatoi. Per loro, all’inizio, fase tecnica con alcune esercitazioni sui cross e i tiri in porta, poi spazio al possesso palla e infine a una serie di partitelle su campo ridotto. Per venerdì, a Milanello, è previsto un solo allenamento pomeridiano a partire dalle 18.00.

