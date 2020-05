Notizie Milan – Milanello, il report odierno: prima partitella e tamponi

MILANO – Il Milan è tornato questa mattina a Milanello, agli ordini di mister Pioli. Secondo quanto riporta Sky Sport, al centro sportivo rossonero, è andata in scena la prima partitella di squadra. Il match si è concluso con il risultato di 3-2, ad aprire le danze è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha messo a segno la prima rete dell’incontro.

Sempre secondo la stessa fonte oggi sono stati effettuati nuovi tamponi per il Coronavirus, si tratta della terza tornata, dopo quelli effettuati la scorsa settimana, che hanno dato tutti esito negativo. Nella giornata di domani sono attese le risposte dei nuovi test a cui si sono sotto posti i tesserati del Milan.

Ancora assente Franck Kessie. L’ivoriano sta osservano la quarantena dopo il rientro in Italia, e una volta concluso il periodo di isolamento dovrà sostenere i test medici, per poter tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Il reintegro del centrocampista del Milan è previsto per la prossima settimana: Lunedì o martedì prossimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live