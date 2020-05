Notizie Milan – Mertens non sembra interessato ai rossoneri

MILANO – Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decifrare. L’attaccante è in scadenza con il Napoli, ma il suo rinnovo non sembra essere scontato. Il belga, infatti, sembra essere attratto dalle sirene di altri club di Serie A e stranieri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, il Milan non sarebbe nel novero delle squadre che stanno facendo vacillare il calciatore. A differenza di quanto è stato riportato nei giorni scorsi, il non disputare la prossima Champions League avrebbe tagliato i rossoneri fuori dalla corsa all’attaccante. La pista che riguarda Mertens e il Diavolo trova riscontro soprattutto all’estero, ma i media nostrani smentiscono l’eventuale firma tra le parti. Per ora, sempre secondo la stessa fonte, l’Inter e il Chelsea sono le due squadre che si contenderebbero il belga.

