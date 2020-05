Notizie Milan – Mertens: l’offerta shock del Napoli per il rinnovo

MILANO – Dries Mertens continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Il belga ha attirato l’attenzioni di diversi club, italiani e non. Inter, Chelsea e Milan sono in fila per riuscire ad accaparrarsi l’attaccante, ma la società partenopea non è ancora disposta a provarsi del suo calciatore.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la società di De Laurentiis avrebbe proposto al giocatore una nuova offerta di rinnovo contrattuale, l’accordo attuale scadrà nel 2022 e questa situazione avrebbe ingolosito i club interessati a Mertens. Cinque milioni all’anno, per il prossimo biennio. Un’investimento da 10 milioni di euro, che avrebbe portato il belga a fermarsi e riflettere. Nell’offerta non sono compresi i bonus dell’eventuale firma.

