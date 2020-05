Notizie Milan – Mertens: Lampard si muove per convincere il belga

MILANO – Il futuro di Dries Mertens continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato. L’attaccante ha il contratto in scadenza con il Napoli e le voci sul divorzio con la società partenopea aumentano con il passare dei giorni. Secondo media stranieri il Milan sarebbe ad un passo dalla firma con il belga, notizie che però non trovano riscontri in Italia. Dato che il calciatore, se dovesse partire, sceglierebbe una squadra pronta a giocare la Champions League, nella prossima stagione e questo non è il caso dei rossoneri. Oltre al club meneghino sulle tracce dell’attaccante dovrebbe esserci anche il Chelsea e secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico dei Blues, Franck Lampard sarebbe impegnato in prima per provare a convincere Mertens ad accettare Londra, come prossima destinazione della sua carriera calcistica.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live