Notizie Milan – Mercoledì visite mediche per Kalulu

MILANO – E’ Pierre Kalulu il primo innesto per il Milan che verrà. Terzino destro classe 2000, all’occorrenza anche centrale di difesa, il francese ha deciso di lasciare il Lione per sposare la causa rossonera. Il suo arrivo a Milano era inizialmente previsto per oggi, ma a causa delle vigenti misure restrittive per la pandemia non è riuscito a trovare un volo che potesse portarlo nel nostro Paese. Il suo approdo, però, è solo rimandato di due giorni: come riferisce Sky Sport, Kalulu sbarcherà in Italia mercoledì ed effettuerà le visite mediche, al termine delle quali firmerà il contratto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...