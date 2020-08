Notizie Milan – Mercato: Willian va all’Arsenal, in corso le visite mediche

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW, Willian starebbe sostenendo le visite mediche con l’Arsenal. Il brasiliano è un vecchio obiettivo di mercato del Milan e pochi giorni fa aveva annunciato il suo addio al Chelsea.

Il calciatore, trentaduenne, firmerà un contratto triennale con i Gunners e sono in corso le visite mediche, sempre secondo quanto riferisce la fonte. Il trasferimento avverrà a parametro zero, vista la fine del rapporto tra l’esterno e i Blues. Si era parlato di Willian anche per il Milan, ma non si è andati oltre il semplice interesse.

