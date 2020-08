Notizie Milan – Mercato: Vlahovic, l’Hellas Verona accelera

MILANO – Secondo quanto riporta l’Arena, l’Hellas Verona avrebbe messo la freccia e starebbe per superare tutti gli altri club per Dusan Vlahovic. L’attaccante è un obiettivo anche del Milan per la prossima stagione. Il direttore sportivo scaligero Tony D’Amico vorrebbe arrivare al calciatore in prestito. La società viola, infatti, non vorrebbe perdere il calciatore a titolo definitivo, in ogni caso manca ancora il benestare della punta e soprattutto quello di Beppe Iachini. Sarà infatti l’allenatore della società gigliata ad avere l’ultima parola. La trattativa per Vlahovic viaggia a gonfie vele tra le due società, dato che i rapporti sono ottimi, dopo la conclusione per l’operazione che ha portato Amrabat da Verona a Firenze.

