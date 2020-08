Notizie Milan – Mercato: Vlahovic-Fiorentina, tutto fermo per il rinnovo

MILANO – Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe non serre con la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport tra il calciatore e la società viola ci sarebbero degli attriti, riguardo al finale di stagione del ragazzo, al di sotto delle aspettative, e soprattutto sul rinnovo contrattuale.

Sullo intanto si staglia il Milan. I rossoneri, infatti, pensano al serbo, soprattutto se dovesse restare, come sembra, Zlatan Ibrahimovic. A Milanello Vlahovic avrebbe tutto il tempo per crescere e sbocciare sotto l’ala dello svedese. Non ci sono soltanto i rossoneri, anche diversi club tedeschi, sempre secondo la fonte, hanno messo gli occhi sul giocatore. Il Milan, intanto, resta alla finestra.

