Notizie Milan – Mercato: vertice sul futuro di Ricardo Rodriguez

MILANO – Secondo quanto riferisce il portale calciomercato.com, nella sede del Milan starebbe andando in scena un incontro tra gli agenti di Ricardo Rodriguez e la dirigenza rossonera. Il calciatore svizzero, infatti, non rientra più nei piani tattici del diavolo e i suoi procuratori avrebbero intenzione di agevolare la cessione, cercando di capire quanto chiede il club meneghino per il terzino.

Rodriguez dopo aver finito la stagione tra le fila del Psv Eindhoven, per poi tornare a Milanello. Il suo futuro come detto non sarà più con il Milan e sul tavolo dei rossoneri potrebbero arrivare diverse offerte. L’elvetico, infatti, ha molto mercato in Bundesliga.

