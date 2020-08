Notizie Milan – Mercato: Under, il Napoli continua il suo pressing

MILANO – L’avventura di Cengiz Under con la maglia della Roma sembra ormai vicina alla conclusione. Il turco sarà ceduto dai capitolini e avevamo già parlato, a più riprese, dell’interesse del Milan per il giocatore. I rossoneri, nella scorsa finestra invernale, avevano provato a prenderlo, scontrandosi però con la volontà della Roma, che oggi risulta essere completamente differente, rispetto a qualche mese fa. Anche l’Atalanta ci starebbe pensando, ma l’opzione Florenzi, sempre restando in tema, riscuote maggiore successo. E allora ecco che il Napoli sta per approfittare delle incertezze delle concorrenti. La società partenopea, secondo quanto riporta Il Messaggero è pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro, più 6 di bonus, l’intesa con i giallorossi dovrebbe essere vicina.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live