Notizie Milan – Mercato: Una pretendente in meno per Milenkovic

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter si è sfilata dalla corsa a Nikola Milenkovic, della Fiorentina. Troppo alte le richieste dei viola: 40 milioni di euro, una cifra che spaventa il Milan, ma i rossoneri sono ancora in corsa.

Adesso i nerazzurri andranno su un altro obiettivo, mentre il serbo resta nell’orbita del Diavolo. Il difensore è un obiettivo primario del Milan, in vista della prossima stagione. Bisognerà però superare le resistenze della società gigliata e non sarà semplice.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live