Notizie Milan – Mercato: un altro club italiano su Jovic, ma non è il Napoli!

MILANO – Che Luka Jovic sia l’obbiettivo numero uno per l’attacco del Milan, della prossima stagione, è un fatto risaputo. La punta del Real Madrid sembra essere in cima alla lista dei desideri di Ralf Rangnick, tanto che il tedesco pare abbia deciso che sarà l’ex Eintracht Francoforte ha raccogliere la possibile eredità di Zlatan Ibrahimovic, in casa rossonera.

Il serbo però può vantare diverse richieste e apprezzamenti. Molti club, infatti, si sono fatti ingolosire dalla situazione che si è venuta a creare tra il calciatore e Zidane, tecnico dei blancos. Tra i due non è mai scoccata la scintilla e tra infortuni e qualche comportamento eccessivo, Jovic ha perso il posto di titolare, praticamente a inizio stagione. Anche il Milan ha intenzione di sfruttare i rapporti ai minimi storici, per convincere il serbo ad accettare la nuova destinazione rossonera, dove troverebbe un allenatore che lo conosce molto bene.

Il Milan, come detto, non è l’unica società ad aver messo gli occhi su di lui. In serie A anche il Napoli ci avrebbe fatto qualche pensierino, vista la possibile partenza di Milik, prossimo alla scadenza contrattuale. Ma i partenopei hanno ripiegato su Osimhen, altro obiettivo dei rossoneri, e il nigeriano del Lille è ad un passo dagli azzurri.

Attenzione all’Inter. I nerazzurri sono alle prese con le voci su un possibile addio di Lautaro Martinez, con destinazione Barcellona e Jovic sarebbe stato individuato da Marotta, come il profilo adatto per sostituire l’argentino. Prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, è la formula scelta da entrambe le squadre milanesi, per mettere le mani sul serbo.

