Notizie Milan – Mercato: UFFICIALE, Malang Sarr si svincola dal Nizza

MILANO – E’ arrivata l’ufficialità: Malang Sarr non è più un calciatore del Nizza. Il centrale si è svincolato dal club francese, dato che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno. Il calciatore è da tempo al centro delle indiscrezioni di mercato e il Milan segue da tempo il francese. non ci sono però solo i rossoneri, anche Inter, Siviglia e Lazio negli ultimi tempi hanno palesato il loro interesse per il giocatore. Mettere le mani su Sarr a parametro zero è una vera e propria occasione di mercato per il Milan, che è alla ricerca di un centrale da affiancare a Romagnoli, per la prossima stagione.

Il Nizza sui suoi profili social ha voluto augurare buona fortuna al calciatore per la prossima tappa della sua carriera.