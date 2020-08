Notizie Milan – Mercato: UFFICIALE, Hendrick al Newcastle

MILANO – Jeff Hendrick è un nuovo calciatore del Newcastle, adesso è ufficiale. Lo ha reso noto la stessa squadra inglese con un post sui suoi profili social e una nota sul suo sito internet. Il calciatore si era svincolato dal Burnley ed era stato accostato al Milan. I rossoneri però hanno mollato la presa preferendo virare su profili come quello di Bakayoko e Florentino Luis.

Non una perdita per il Milan, che non avrebbe presentato nemmeno un’offerta, un mero interessamento che però generato molte indiscrezioni di mercato sul futuro dell’irlandese.