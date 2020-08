Notizie Milan – Mercato: Tutto su Ibra, ma c’è un piano B

MILANO – Il rinnovo di Ibrahimovic procede a gonfie vele, almeno questo è quello che arriva dalle ultime indiscrezioni in ambito Milan. I rossoneri, però, non hanno intenzione di farsi trovare impreparati, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto.

Nonostante quindi l’ottimismo nei confronti del nuovo accordo con lo svedese la dirigenza del Diavolo, starebbe vagliando un Piano B , secondo quanto riporta Tuttosport. Il nome è quello di Mario Madzukic, svincolato di lusso. L’arrivo del croato è ovviamente legato al futuro di Ibrahimovic e con la fumata bianca sul rinnovo contrattuale questa pista tramonterebbe.

