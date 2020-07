Notizie Milan – Mercato: troppi ostacoli per arrivare a Jovic

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la pista per arrivare a Luka Jovic sarebbe molto fredda. Il Milan, infatti, resta interessato all’attaccante del Real Madrid, ma le richieste del club spagnolo, unite a quelle del calciatore serbo sarebbero ostacoli troppo grandi per i rossoneri.

L’ex Eintracht Francoforte resta sempre uno dei favoriti nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di salutare il diavolo e continuare la sua carriera altrove. Come per altri obiettivi di mercato, il passo indietro su Ralf Rangnick ha cambiato le priorità dei rossoneri, il Milan quindi non avrà intenzione di fare follie per arrivare a Luka Jovic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live