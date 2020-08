Notizie Milan – Mercato: torna in auge il nome di Torreira

MILANO – Il nome di Lucas Torreira torna sempre di moda nell’ambiente rossonera quando si è vicini alla sessioni di calciomercato. Secondo Chris Wheatley, giornalista sportivo inglese, sempre molto attento alle tematiche Arsenal, Il Milan sarebbe davvero molto vicino al centrocampista uruguaiano, anzi il Diavolo sembra ad un passo dal giocatore.

Torreria non ha mai nascosto di voler tornare in Italia, l’esperienza in Premier League non l’ha soddisfatto e lui non ha mai reso con i Gunners, come con la Sampdoria. Il Milan, sempre secondo la stessa fonte, starebbe pensando di arrivare all’uruguaiano con la formula del prestito, con obbligo di riscatto.

