Notizie Milan – Mercato: torna di moda Sandro Tonali

MILANO – Il Milan sarebbe pronto ad inserirsi. Stiamo parlando di Sandro Tonali, il centrocampista del Brescia è in cima alla preferenze per il prossimo centrocampo rossonero, come riportato anche da Gianluca Di Marzio. Il giovane calciatore, infatti, avrebbe raccolto anche i consensi di Ralf Rangnick, che lo vorrebbe allenare a Milanello. In tutto questo l’Inter però rimane la grande favorita, perché ha già raggiunto un accordo con il giocatore, ma le difficoltà nel trovare un’intesa tra i nerazzurri e il Brescia, potrebbero favorire un inserimento esterno, appunto. Tonali non rifiuterebbe un trasferimento al Milan, anzi, accoglierebbe di buon grado l’opportunità di un futuro a tinte rossonere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live