Notizie Milan – Mercato: torna di moda lo svincolato Mario Mandzukic

MILANO – Arrivano nuove voci di mercato dall’Inghilterra sul Milan. La squadra rossonera, infatti, nonostante il campionato non sia finito, oltre ad essere in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, sembra essere molto attiva. Molti i nomi accostati al diavolo nell’ultimo periodo, più o meno in ogni ruolo del campo. Alcuni potrebbero essere raggiungibili, latri per il momento restano delle suggestioni.

Nel calderone di voci e indiscrezioni sul Milan, Il tabloid scandalistico inglese The Sun, ha rilanciato un nome, che aveva infiammato la fantasia dei tifosi rossoneri, nel recente passato: Mario Mandzukic. L’avventura del croato in Qatar è definitivamente finita. Il suo contratto con Al-Duhail e ufficialmente risolto ed oggi è uno svincolato di lusso.

C’è però da fare i conti con i paletti mesi da gazidis per il prossimo Milan, soprattutto in sede di campagna acquisti. Obiettivi giovani, dal costo, e soprattuto, dall’ingaggio contenuto. Bisogna abbassare il monte stipendi rossonero e far respirare le casse societarie. E la scelta di affidare al squadra a Ralf Rangnick viaggia verso questa direzione.

Inoltre il tecnico tedesco è poco incline a lavorare con profili che hanno superato i 30, e Mandzukic di candeline ne ha già spente 34. Insomma la nuove voce sul Milan e la punta croata, sembra essere davvero forzata.

