Notizie Milan – Mercato: Theo Hernandez incedibile

MILANO – Più volte abbiamo riportato l’interesse di molti club importanti per Theo Hernandez. Il terzino del Milan, infatti, alla sua prima stagione in Italia ha incantato tutti con le sue prestazioni in maglia rossonera. La Gazzetta dello Sport ha voluto dare degli aggiornamenti di mercato sul giocatore, su cui resta vigile il pressing del Paris Saint-Germain. Secondo la fonte il diavolo ha infatti deciso di voler resistere anche ad importanti offerte per calciatore, l’intenzione è quella di non provarsene nella prossima finestra estiva di mercato. Una buona notizie per i tifosi del Milan, che hanno dovuto fare i conti con le voci di una possibile partenza di Hernandez dopo un solo anno.

