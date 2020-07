Notizie Milan – Mercato: tentazione Marc Roca, i rossoneri ci pensano

MILANO – Arrivano nuove notizie di mercato dalla Spagna e riguardano direttamente il Milan. Non è un mistero che la società rossonera stia seguendo Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Il classe ’96 in questa stagione ha vissuto la retrocessione in Segunda Division con la sua squadra e proprio questo evento potrebbe favorire il diavolo durante la prossima sessione di mercato, come riporta Tuttosport.

Su Roca va registrato però anche l’interessa dell’Arsenal, quindi il Milan dovrà guardarsi dalla concorrenza del club inglese. In questo momento però la strada sembra essere in discesa,prima della retrocessione matematica la società catalana chiedeva 40 milioni di euro, il prezzo della clausola, per il suo giocatore. Adesso l’Espanyol dovrà rivedere le sue richieste. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere decisive. Il Milan studia il colpo e potrebbe decidere di tentare l’affondo.

