Notizie Milan – Mercato: spesa in Francia, due nuovi nomi per l’estate

MILANO – Il Milan continua a guardare alla Francia in ottica mercato. Nonostante il stagione di Serie A non si ancora terminata, i rossoneri sono già al lavoro per trovare i profili migliori con cui rinforzare la squadra per il prossimo anno. Il diavolo avrebbe messo nel radar due giovani talenti d’oltralpe: Pierre Kalulu e Bilal Benkhedim. Il primo è un terzino destro, che può adattarsi anche sull’altra fascia e a giocare da centrale, diciannovenne in forza la Lione. Il secondo, invece, è un trequartista centrale, e all’occorrenza sinistro, che nonostante i suoi diciannove anni ha già disputato, con il Saint-Etienne, tre partite in Ligue 1 e una in Europa League. Continua quindi la “linea verde” del Milan, sempre più intenzionato a potare giovani talenti a Milanello.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live