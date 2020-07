Notizie Milan – Mercato: sorpresa in attacco, c’è un nuovo preferito

MILANO – Il mercato del Milan è sempre in gran fermento. Soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo, i rossoneri infatti nella prossima sessione di mercato porteranno a Milanello un nuovo attaccante. Se tutte le piste, in primo momento, sembravano portare a Jovic del Real Madrid e Milik del Napoli, adesso le quotazioni delle due punte sono scese. I costi delle due possibili operazioni sembrano aver frenato il Milan, che ha deciso di virare su Patrik Schick della Roma. Il ceco è più abbordabile rispetto al serbo e al polacco, senza dimentica che il club giallorosso avrà bisogno di monetizzare diverse cessione, una volta concluso il campionato, vista la situazione molto delicata del bilancio. Schick è sempre in prestito al Lipsia, squadra della galassia Red Bull, ma difficilmente i tedeschi lo riscatteranno. Rangnick conosce molto bene il ragazzo e potrebbe decidere di premere sull’acceleratore per far approdare l’ex Sampdoria in rossonero. E intanto è spuntata la lista della spesa completa di Ralf Rangnick per il prossimo mercato rossonero: obiettivi concreti e grandissimi sogni, ecco tutti i nomi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

