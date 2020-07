Notizie Milan – Mercato: sfuma anche il possibile arrivo di Under?

MILANO – Il Milan rischia seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano. Stiamo parlando di Cengiz Under, calciatore della Roma a lungo inseguito dai rossoneri. Infatti il turco ormai sarebbe a un passo dal Napoli. Avevamo riportato già notizie su un possibile trasferimento dell’esterno “all’ombra del Vesuvio”, con le due società però ancora distanti su domanda e offerta. I partenopei avrebbero fatto un ulteriore passo avanti, mettendo sul piatto 35 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che sia avvicina molto alle richieste dei capitolini. Il Milan, quindi, rischia seriamente di vedersi soffiare uno dei suoi obiettivi per la prossima finestra estiva di mercato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live