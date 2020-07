Notizie Milan – Mercato: Schick nome sempre attuale per il diavolo

MILANO – Arrivano nuove voci sul mercato del Milan. I rossoneri avrebbero presentato una prima offerta per Patrik Schick. L’attaccante della Roma, in prestito attualmente al Lipsia, dovrebbe tornare in Serie A, vista le difficoltà di un accordo tra i giallorossi e i tedeschi. Il Milan vorrebbe approfittare della situazione dato che il ceco resta sul mercato, e provare a portarlo a Milanello. I rossoneri avrebbero offerto 20 milioni di euro alla società capitolina, per l’attaccante. L’ipotetico trasferimento a Milano avrebbe raccolto anche i favori del calciatore, dato che in rossonero Schick ritroverebbe Ralf Rangnick. Il Milan quindi continua a lavorare sul mercato, alla ricerca di un attaccante, vista il possibile addio di Ibrahimovic.

