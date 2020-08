Notizie Milan – Mercato: Samuele Ricci verso la Fiorentina

MILANO – Samuele Ricci alla Fiorentina. Questa è l’indiscrezione di mercato lanciata da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo e grande esperto di calciomercato. Il calciatore in passato è stato seguito anche dal Milan, i rossoneri però sembrano aver la presa sull’obiettivo, lasciando il passo ad altri club.

Napoli, Borussia Dortmund e Fiorentina, erano le squadre sulle tracce di Ricci, sulla corte dei partenopei è stato il ragazzo a tergiversare, facendo saltare l’ipotetico trasferimento da 11 milioni di euro. I tedeschi invece si sono fermati alle relazioni degli osservatori. Strada spianata per i viola, che stanno per mettere a segno il secondo colpo a centrocampo, dopo quello di Amrabat.

