Notizie Milan – Mercato: Roca, c’è un’altra concorrente spagnola

MILANO – Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, su Marc Roca non c’è solo il Milan, anzi la fila per il centrocampista spagnola è bella lunga. Ieri abbiamo riportato come il calciatore sia finito nel mirino del Siviglia, oggi il quotidiano spagnolo rilancia la voce di un interessamento dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sono soltanto l’ultima squadra a voler approfittare della retrocessione in Serie B dell’Espanyol, per mettere le mani sul mediano. Villarreal, Siviglia, Arsenal e Milan si contendono Roca, ma queste va aggiunta la squadra allenata da Simeone.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live