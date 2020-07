Notizie Milan – Mercato: Rispunta il nome di Todibo per la difesa

MILANO – Non ci sono solo Ajer e Milenkovic per la difesa del Milan. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Il diavolo vorrebbe regalare a Stefano Pioli un calciatore affidabile con cui costruire la coppia dei centrali del futuro.

Proprio in quest’ottica rispunta il nome di Todibo, il difensore non dovrebbe essere riscatto dallo Shalcke04. Squadra in cui si è trasferito nell’ultima sessione invernale di mercato, preferendo i tedeschi proprio al Milan. Sul centrale c’è anche il Rennes, come riporta il quotidiano sportivo, Tuttosport. Un profilo che i rossoneri hanno seguito per lungo tempo, restando poi scottati dalle scelte del giocatore.

