Notizie Milan – Mercato: Riprende quota la pista che porta a Zaracho

MILANO – Il Milan nei mesi scorsi sembrava essere stato molto vicino a Matias Zaracho, trequartista del Racing Avellaneda. Poi però con l’inizio delle indiscrezioni sull’arrivo di Rangnick c’è stata un brusca frenata, soprattuto perché il primo sponsor dell’argentino in rossonero era Paolo Maldini. Il possibile addio del direttore tecnico sembrava essere il preludio al cambio di rotta. Adesso che invece gli scenari in casa Milan sono cambiati, il nome dell’esterno potrebbe tornare di moda. Anzi l’ex capitano potrebbe anche decidere di premere sull’acceleratore per portare il ragazzo a Milanello, Maldini infatti è un grande estimatore di Zaracho e già si era mosso nella scorsa finestra di mercato invernale, per allacciare i rapporti con il Racing Avellaneda.

