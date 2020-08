Notizie Milan – Mercato: Ricardo Rodriguez, si fa avanti l’Hertha Berlino

MILANO – Ricardo Rodriguez resta in uscita dal Milan. Il terzino svizzero non rientra più nei piani del club rossonero e si sta cercando una nuova sistemazione al calciatore. Un club sembra essersi fatto avanti, ed è una vecchia conoscenza dei rossoneri, l’Herta Berlino. I tedeschi quest’inverno hanno completato l’operazione che ha portato Kris Piatek, da Milanello alla Bundesliga, a fronte di un’offerta da 27 milioni di euro.

Adesso potrebbero esserci nuovi scenari di mercato tra le due squadre, con l’Herta interessato ad un altro scontento in “casa Milan”. Ricardo Rodriguez, infatti, è tornato alla base dopo l’avventura in Eredivisie, senza però che per lui ci fossero piani.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live