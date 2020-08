Notizie Milan – Mercato: Reina, incontro la dirigenza a breve

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ci sono tre opzioni per il futuro di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, conclusa l'esperienza in Premier League, è tornato al Milan. Per il calciatore è previsto a breve un incontro con la dirigenza rossonera, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Come detto sono tre le strade per Reina. Restare per fare il secondo a Donnarumma, come avvenuta all'inizio della scorsa stagione. La seconda opzione è legata alla possibilità di una risoluzione del contratto che lo lega al Diavolo. L'ultima strada porta a un nuovo prestito annuale, per poi arrivare alla scadenza contrattuale ed essere libero a parametro zero.

